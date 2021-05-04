Son dakika: Pınar Gültekin’in aile avukatından flaş adım! Reddi hakim itirazına bir itiraz daha





Dolayısıyla yargılama ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sanık tarafından hem maktule, hem ailesine hem de tarafımıza yöneltilen hakaretlere göz yuman, uyarıda bulunmayan, bu hal ve şartlar halinde dahi kızları vahşice katledilen, yakılan aileyi susturmaya çalışan mahkemenin tarafsızlığından şüphe edilmesi gerektiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikardır. Dolayısıyla mahkeme heyetinin tarafsızlığına halel geldiği açık olduğundan reddi hakim ve çekilme taleplerimizin geri çevrilmesine dair karara karşı itirazımızın kabulü gerekmektedir" denildi.