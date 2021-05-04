Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyada görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Birçok ülkede artışa geçen vaka ve vefat sayıları ülkemizde de son dönemlerde yukarı yönlü seyre geçmişti. Art arda alınan önlemlerle vaka sayısı düşüş göstermeye başladı. Bu düşüşün sürmesi ve sayıların istenilen seviyeye gelmesi için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçildi. Kapanmanın ardından vaka sayılarının ciddi şekilde düşmesi beklenirken, vaka sayıları kapanmanın ilk gününden itibaren hızlı bir şekilde düştü. Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs'a ait koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
3 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 24 bin 733, hasta sayısı da 2 bin 501 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Bugün 347 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 41 bin 191'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi biten ya da karantina süresi sona eren 35 bin 438 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 987 bin 986 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121 oldu.
SON DAKİKA! 3 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
Öte yandan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNÜN VERİLERİ:
Dün Türkiye'de 240 bin 145 test yapılırken, vaka sayısı 25 bin 980, hasta sayısı ise 2 bin 587 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Dün, tedavisi ya da karantina süreci sona eren 75 bin 182 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 4 milyon 480 bin 381'e çıktı. 47 milyon 744 bin 338 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.