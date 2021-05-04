Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Dün Türkiye'de 240 bin 145 test yapılırken, vaka sayısı 25 bin 980, hasta sayısı ise 2 bin 587 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Dün, tedavisi ya da karantina süreci sona eren 75 bin 182 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 4 milyon 480 bin 381'e çıktı. 47 milyon 744 bin 338 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.