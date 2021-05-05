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Giriş Tarihi: 5.5.2021 18:38

'den kuvvetli sağanak uyarısı! Hafta sonuna dikkat...

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! Hafta sonuna dikkat...

haberleri: Genel Müdürlüğü, 6-10 Mayıs tarihlerini kapsayan tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 6-10 tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, cuma günü ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte detaylar...

6 Mayıs Perşembe

7 Mayıs Cuma

8 Mayıs Cumartesi

9 Mayıs Pazar

10 Mayıs Pazartesi

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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! Hafta sonuna dikkat...
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