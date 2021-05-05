Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! Hafta sonuna dikkat...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 6-10 tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, cuma günü ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte detaylar...