SON DAKİKA: CHP'de istifa depremi! Gaye Usluer, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CANLI YAYINDA MUHARREM İNCE'NİN PERFORMANSINI ÖVMÜŞTÜ

Muharrem İnce'nin partide ötekileştirilmeye başlandığı dönemde CHP'de aykırı bir ses olarak dikkat çeken Usluer, İnce'nin çok başarılı bir seçim süreci yönettiğini ifade etmişti.

Usluer canlı yayında İnce ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları söylemişti:

Muharrem İnce'ye yakınlığım onun çekirdek ekibi kadar değil. Onlar bizden önceki dönemde yoldaşlık yapan, Muharrem Bey'in başkanlığı için birlikte çalışmış bir çekirdek ekip var. Ama sonrasında bizler, partinin aldığı sonuç, tüzük kurultayında yaşadıklarımız sonucunda ortaklaştık. 'Muharrem İnce'ci misiniz, değil misiniz?' derseniz, Muharrem İnce 'nin o 55 günde gösterdiği performansı takdir eden, aldığı yüzde 30 oyun mutlaka önemsenmesi gerektiğine inanan biriyim. Ama geçtiğimiz son dört Kurultay'da Sayın Kılıçdaroğlu'na başkan olması için oy vermiş bir kişiyim.