SON DAKİKA: CHP'de istifa depremi! Gaye Usluer, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'de yaklaşık 15 yıldır siyaset yapan ve partiden 25, 26'ncı dönemde milletvekilliği yapan Prof. Dr. Gaye Usluer istifa etti. CHP Parti Meclisi Üyeliği görevini aktif olan sürdüren Usluer, istifa kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Usluer, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. Usluer'in istifası sonrası, parti kurma çalışmasında son aşamaya gelen Muharrem İnce'ye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Usluer, daha önce CHP içinde İnce'nin de yer aldığı ekiple birlikte olağanüstü kurultay için imza toplamış, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki performansını takdir eden açıklamalar yapmıştı. İşte CHP'deki son dakika gelişmesinin detayları...
USLUER: CHP'DEN İSTİFA ETTİM"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP PM üyesi ve eski milletvekili Prof.Dr. Gaye Usluer, istifasını duyurdu.
Usluer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI MUHARREM İNCE İLE BAYRAK AÇAN İSİMLERDENDİ
2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin beklenenin üzerinde bir performans sergilemesi ve CHP'nin alışılagelmiş oy oranını aşması partiyi karıştırmıştı. Seçim sonrası Muharrem İnce, gözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna dikmiş, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini istemişti. İnce, Kılıçdaroğlu'na, 'Onursal Başkan ol' teklifi götürürken, olağanüstü kurultayın toplanmasını istemişti.
Kılıçdaroğlu beklendiği gibi bu çağrıya ve teklife kulak asmazken, kurultaya da gitmekten kaçınmıştı. Bunun üzerine İnce ve Gaye Usluer'in de aralarında olduğu parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultaya gitmek için hamle yapmıştı.
Toplanan imzalar her gün açıklanırken, Usluer ve İnce sık sık kameralar karşısına geçmişti.
CANLI YAYINDA MUHARREM İNCE'NİN PERFORMANSINI ÖVMÜŞTÜ
Muharrem İnce'nin partide ötekileştirilmeye başlandığı dönemde CHP'de aykırı bir ses olarak dikkat çeken Usluer, İnce'nin çok başarılı bir seçim süreci yönettiğini ifade etmişti.
Usluer canlı yayında İnce ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları söylemişti:
Muharrem İnce'ye yakınlığım onun çekirdek ekibi kadar değil. Onlar bizden önceki dönemde yoldaşlık yapan, Muharrem Bey'in başkanlığı için birlikte çalışmış bir çekirdek ekip var. Ama sonrasında bizler, partinin aldığı sonuç, tüzük kurultayında yaşadıklarımız sonucunda ortaklaştık. 'Muharrem İnce'ci misiniz, değil misiniz?' derseniz, Muharrem İnce 'nin o 55 günde gösterdiği performansı takdir eden, aldığı yüzde 30 oyun mutlaka önemsenmesi gerektiğine inanan biriyim. Ama geçtiğimiz son dört Kurultay'da Sayın Kılıçdaroğlu'na başkan olması için oy vermiş bir kişiyim.
MUHARREM İNCE'YE Mİ KATILACAK?
Usluer'in yaşanan tüm gerilimlere rağmen istifa etmemesi, Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmalarında son noktaya geldiği süreçte istifa etmesi dikkat çekti. Usluer'in bu hamlesi Muharrem İnce'nin partisine katılacak olarak yorumlanıyor.
PROF.DR. GAYE USLUER KİMDİR?
Prof. Dr. Gaye Usluer, 25 Mart 1957 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Babasının görevi nedeniyle Erzurum'da ilkokul 1. sınıfı, Sakarya'da ( o zaman adı Adapazarı idi ) 2. sınıfı, 3-4 ve 5. sınıfları Eskişehir'in en eski ve köklü ilkokullarından Fatih Sultan Mehmet ilkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini Süleyman Çakır Kız lisesinde gördü.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 yılı hazırlık olmak üzere 7 yıl okudu. Bu süreçte eşi Mustafa Usluer ile tanıştı. Birlikte okudular. 1982'de evlendiler. 1984 ve 1988 yıllarında kızları doğdu.Gaye Usluer, 1987 "Enfeksiyon Hastalıkları veKlinik Mikrobiyoloji Uzmanı", 1993 Doçent Dr., 1998'de Prof. Dr. unvanlarını aldı. 1998'de Oxford'da John Radcliff Hastanesinde 3 aylık bir eğitim süreci oldu.2007'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Rektör adayı oldu. 2010 yılından beri CHP içinde aktif siyaset yapıyor.
25 ve 26.Dönem Eskişehir Milletvekilliği yaptı. 4 dönemdir CHP Parti Meclisi Üyesi.Gaye Usluer, 2003'de babasını, 2014'de eşi Mustafa Usluer'i kaybetti. 2018'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında Yüksek lisans derecesi aldı.