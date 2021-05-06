Bakan Çavuşoğlu, aşı sözlerine açıklık getirdi: Başka yerlere çekmenin anlamı yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada çarpıtılan aşı ile ilgili sözlerine konuk olduğu bir televizyon kanalında açıklık getirdi.

"'SADECE TURİSTİ KORUMAK İÇİN AŞILAMA YAPILIYOR' DEMEK YANLIŞ"

Türkiye'nin salgın döneminde turizm alanında aldığı tedbirlere ilişkin açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kastımız gayet açık, net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca, 'sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor' demek yanlış." dedi.