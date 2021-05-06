İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı

BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

STARLİNK UYDULARI NE DEMEKTİR?



Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır. 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla SpaceX 122 uyduyu konuşlandırdı.