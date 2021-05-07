Milyonların katıldığı '20 years challenge' akımı için uyarı üstüne uyarı geldi!

"KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞIRKEN DAHA HASSAS DAVRANMALIYIZ"



Kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturduğunu belirten Bakan Yardımcısı Sayan, "Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu. Kişisel verilerimiz; bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız" açıklamasında bulundu.