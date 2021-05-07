Son dakika haberi... Türkiye'deki kullanıcılara ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Bilindiği gibi Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi zorlaması sonrasında uzun süre gündem olmuş ve bu zaman dilimi içerisinde son dakika haberini alan milyonlarca kullanıcı Whatsapp'ı terk etmişti

Son dakika haberi... Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı. İşte Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin son dakika gelişmeleri