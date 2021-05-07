Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...
Giriş Tarihi: 7.5.2021 08:04

Son dakika | için süre doldu! 1 hafta sonra...

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...

Son dakika haberi... 'deki kullanıcılara ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Bilindiği gibi Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi zorlaması sonrasında uzun süre gündem olmuş ve bu zaman dilimi içerisinde son dakika haberini alan milyonlarca kullanıcı Whatsapp'ı terk etmişti

Son dakika haberi... Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi 'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı. İşte Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...

SON DAKİKA KRİTİK TARİH 15 MAYIS

Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak.

Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...

İLK ETAPTA İDARİ PARA CEZASI

Kurul, ilk etapta şirkete idari para cezası kesecek. Kurul, ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve kurul tarafından verilen kararlara uyulmadığı gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesecek.

Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...

Kurulun ikinci adım olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazarak, uygulamanın engellenmesini talep edeceği öğrenildi.

Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...

Kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.

Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...

Ancak ücretsiz bir uygulama olduğu ve bir lisansı bulunmadığı için, "kişisel verilerin güvenliğinin ihlali" uyarınca engellenmesi talebinde bulunulacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA