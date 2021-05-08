Son dakika haberi: Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdkei 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji tarafından son dakika olarak duyurulan hava durum tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...