Son dakika haberi: Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdkei 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji tarafından son dakika olarak duyurulan hava durum tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
9 Mayıs Pazar
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
10 Mayıs Pazartesi
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 0, Kars'ta 1, Erzurum ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.