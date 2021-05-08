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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek
Giriş Tarihi: 8.5.2021 19:09 Son Güncelleme: 8.5.2021 19:21

haberi: il il uyardı: sıfırın altına düşecek

AA
Son dakika haberi: Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek

haberine göre; Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, bölgedeki bazı illerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulunuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdkei 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji tarafından son dakika olarak duyurulan hava durum tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

9 Mayıs Pazar

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

10 Mayıs Pazartesi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 0, Kars'ta 1, Erzurum ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

11 Mayıs Salı

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 29, Erzincan ve Iğdır'da 26, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 22, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

12 Mayıs Çarşamba

13 Mayıs Perçembe

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Son dakika haberi: Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek
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