SON DAKİKA: Meteoroloji korkutan raporu paylaştı! Büyük tehlike... Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü





EN AZ YAĞIŞ ALAN İL IĞDIR, EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İL İZMİR OLDU



2021 kış mevsiminde en fazla yağış alan il 405 mm ile İzmir, en az yağış alan il 61 mm ile Iğdır oldu. Normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 48 ile Ardahan'da gerçekleşti. Ülke genelinde kış mevsiminde 171.4 mm yağış kaydedildi. Kış mevsimi normali 204.4 mm iken yüzde 16, geçen yıl kış mevsimi yağışı 233.5 mm iken yüzde 27 azaldı. Bölge geneli yağışlarda Marmara Bölgesi haricinde tüm bölgelerde kış mevsimi yağışları normallerine göre azaldı ve en fazla azalma yüzde 31 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.