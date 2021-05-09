HDP’lilerin bir yalanı daha yatsıyı bulmadı! "Toplu mezar” dedikleri yerde hurda çıkarma işi çıktı

ÇALIŞMAYI YAPAN FİRMA YETKİLİSİ KONUŞTU: "BURADAKİ YIKIMI DEMİRLERİ ÇIKARMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Bölgede yapılan incelemelerde herhangi bir inşaat veya kazı çalışmasının olmadığı ve yer altındaki demirlerin çıkarılma çalışmalarının olduğu görüldü.

HDP'li milletvekillerinin de aralarında yer aldığı kişilerin toplu mezar alanında kazı yapıldığı dedikleri bölgede de 7 yıl önceki demirler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan hafriyat firması yetkilisi Abdulnasih Acet, bölgede herhangi bir inşaat veya kazı çalışmasının olmadığını söyledi.

Söz konusu bölgede 7 yıl önce atılan temelde yaklaşık 80 ton demir kullanıldığını anlatan Acet, "Buradaki yıkımı demirleri çıkarmak için yapıyoruz. Hiçbir şekilde temel atma için bu çalışmayı yapmıyoruz.