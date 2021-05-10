Son dakika: Camilerde Mescid-i Aksa selası! Minarelerden dua sesleri yükseldi...

"DUA VE SELALARA İŞTİRAKA DAVET EDİYORUM"

Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail zulmüne ve işgaline tepki göstermek için çağrıda bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bütün vatandaşları bu davete icabet etmeye çağırdı. Erbaş, şöyle konuştu:

"Aziz milletimizi, bugün öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum."