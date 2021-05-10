Son dakika: Camilerde Mescid-i Aksa selası! Minarelerden dua sesleri yükseldi...

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırısına karşı bugün öğle namazı sonrası salalar ve dualar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün vatandaşlarımı yapılacak dualara icabet etmeye çağırdı.
Terör devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara yönelik barbarca saldırısı sonrası dünyanın pek çok ülkesinde İsrail'e tepki gelmişti. Gelen tepkilere rağmen durmayan İsrail, Mescid-i Aksa'yı işgal etmek için kolları sıvadı.
Mescid-i Aksa'nın anahtarına el koyan İsrail kuvvetlerine karşı direniş çağrısı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da vatandaşları bugün öğle namazından sonra İsrail zulmünün son bulması Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için yapılacak dualara icabet etmeye çağırdı.
"DUA VE SELALARA İŞTİRAKA DAVET EDİYORUM"
Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail zulmüne ve işgaline tepki göstermek için çağrıda bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bütün vatandaşları bu davete icabet etmeye çağırdı. Erbaş, şöyle konuştu:
"Aziz milletimizi, bugün öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum."
TÜM CAMİLERDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ.
Diyanet İşleri BaşkanıAi Erbaş'ın çağrısı sonrası Kudüs ve MEscid-i Aksa için dua ve sela sesleri yükseldi. Camilere giden vatandaşlar dualara iştirak etti.
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