Video Haber SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası

SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası

SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası
10.05.2021 | 13:21

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Son dakika haberleri... Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa ve Filistinliler için sela ve dualar okundu.

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