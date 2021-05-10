Son dakika haberi | PKK'da tepe kadro yok ediliyor: Tam 40 terörist daha...

ŞEHADETİ GÖZE ALARAK KAHRAMANCA ÇARPIŞIYORLAR

Güvenlik güçlerinin operasyonlardaki fedakârlığından bahseden Soylu, "Şehadeti göze alan ve bu konuda herhangi bir çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen birçok yere günlerce yürüyerek, pusu atarak, operasyon gerçekleştiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Eren operasyonlarında 127 mayın EYP, tuzaklanmış şekilde bulundu. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 138 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilo da esrar ele geçirildi" diye konuştu.