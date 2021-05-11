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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale...
Giriş Tarihi: 11.5.2021 11:16 Son Güncelleme: 11.5.2021 11:35

: 'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale...

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale...

haberine göre; 'nda "İrfan Savaş" isimli 79 metrelik kuru yük gemisinde dümen arızası yaşandı. Boğazda tehlike saçarak sürüklenen gemiye KEGM acil müdahalede bulundu. Müdahale ile olası bir faciadan dönüldü.

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Büyükdere acil demir bölgesine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletti.

KEGM MÜDAHALE ETTİ

KEGM resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda İRFAN SAVAŞ isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale...
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