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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Mescid-i Aksa ve erken seçim açıklaması
Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:33 Son Güncelleme: 11.5.2021 16:44

Son dakika: Lideri Bahçeli'den Mescid-i Aksa ve erken seçim açıklaması

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Mescid-i Aksa ve erken seçim açıklaması

Son dakika açıklamalarında bulunan Lideri : güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Son dakika... MHP Lideri Devlet Bahçeli: İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

"Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye'nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir."

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Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Mescid-i Aksa ve erken seçim açıklaması
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