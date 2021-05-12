Son dakika: İİT, Türkiye'nin girişimiyle toplandı! Dışişleri Kaynakları'ndan kritik açıklama

SON DAKİKA HABERLERİ: Dışişleri Kaynakları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Türkiye'nin girişimleriyle 11 Mayıs'ta toplandı. Toplantının sonunda İsrail'in saldırıları kınandı."

ŞEHTİ SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldiğini belirtti.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ VAHŞET YARGILANMAYI GEREKTİREN SAVAŞ SUÇU"

Geçtiğimiz gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtmişti. İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.



Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz." ifadelerine yer verildi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu.