Son dakika: İİT, Türkiye'nin girişimiyle toplandı! Dışişleri Kaynakları'ndan kritik açıklama | Video
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Son dakika haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Türkiye’nin girişimleriyle toplandı. Dışişleri Kaynakları'ndan yapılan açıklamada, "Toplantının sonunda İsrail’in saldırıları kınandı.Uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yapıldı." ifadelerine yer verildi. Toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı.