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Giriş Tarihi: 13.5.2021 07:19

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Son dakika haberler: Tam kapanmanın bitişi yaklaşırken ve vaka sayılarındaki düşüş sürerken Başkan çok önemli bir açıklama ile normalleşme sürecinin ilk sinyallerini verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "İnşaAllah koronavirüs salgınını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atacağız" dedi. İşte Başkan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar

Başkan Erdoğan'dan normalleşme sürecinin ilk sinyalleri ve kritik son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlayacağız" dedi ve verdiği son dakika haberlerini şu şekilde sürdürdü...

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

SON DAKİKA GÜZEL GÜNLER GERİ DÖNÜYOR

Başkan , Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ YENİ DALGALAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞMEYE BAŞLIYORUZ

Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

SON DAKİKA : AŞI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM MÜCADELE YOLLARINDA OLACAĞIZ

Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma, hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamakta bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Yaptığımız fedakârlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

NORMALLEŞME NASIL İLERLEYECEK?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği kademeli normalleşmede öncelikle aşırı kalabalık oluşturmaktan uzak olan belirli işletme ve noktalar açılacak. Ardından kademeli olarak tam açılmaya doğru gidilecek. Okullarla ilgili değerlendirmeler de belli aralıklarla yapılarak gerçekleşecek.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor
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