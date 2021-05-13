Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor

SON DAKİKA : AŞI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM MÜCADELE YOLLARINDA OLACAĞIZ

Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.