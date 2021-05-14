Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit

Aydın'ın Didim ilçesinde 21 Ekim 2020'de yaşanan olayda Yeni Mahalle'de kurulan halk pazarında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile pazarcı karı koca Gurbet Tang (36) ile Bayram Tang arasında tezgah açma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Gurbet Tang

İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta müdürü Hacıfettahoğlu kürekle Gurbet Tang'ın sırtına vurdu. Bunu gören eşi Bayram Tang da elindeki bıçakla Hacıfettahoğlu'na saldırdı.

Bıçağın sıyırdığı Hacıfettahoğlu hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Gurbet-Bayram Tang çifti sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan Tang çift tahliye edildi.



Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu

ACİL BİR DURUMDA EVİMİZE SAĞLIK EKİBİ NASIL GİRECEK?

Evinin girişine kurulan pazar tezgahı nedeniyle geçişin zorlaştığını anlatan 36 yaşındaki 4 çocuk annesi pazarcı Gurbet Tang, "Daha önce evimizin girişinin olduğu alan boş bırakılıyordu. Pazar kurulduğunda rahatlıkla evimize giriş çıkış yapabiliyorduk. Ancak boş bırakılan alan da Didim Belediyesi tarafından pazarcılara kiralandı. Pazar kurulduğu günlerde insanlara sürte sürte evimize girebiliyoruz. Acil bir durumda evimize sağlık ekibi ya da itfaiyeciler nasıl girecek. Yaşadığımız bu sıkıntıyı zabıta müdürüne bildirdim. Ancak yardımcı olmadı. Daha sonra bu konu hakkında savcılığa şikayette bulununca zabıta müdürü ile aramızda husumet oluştu. Zabıta müdürü de bize 'Burada size tezgah açtırmayacağım. Ekmek yedirmeyeceğim' dedi. Olay günü de tezgah açtığımızı görünce tartışma çıktı. Biz bu pazar yerini belediyeye 5 bin lira bağış yaparak yıllar önce aldık ama ekmeğimize engel oluyor" diye konuştu.

ZABITA İŞİ GÜCÜ BIRAKTI, BİZİMLE UĞRAŞIYOR

39 yaşındaki Bayram Tang ise, "Ben eşime kürekle vurulduğunu görünce kendimi kaybettim ve bu olay yaşandı. Zabıta müdürünü bıçaklamadım. Elimdeki bıçak sadece sıyırdı. Ben neyse ama eşimi bile tutukladılar. Mağdurken sanık olduk. Zabıta müdürü ekmeğimizle oynuyor. Didim Belediyesi adeta mafya gibi hareket ediyor. Pazarda tezgah açamayınca sokak aralarında sebze ve meyve satmak zorunda kalıyorum. Beni her gördükleri yerde ceza kesiyorlar. Zabıta işi gücü bıraktı bizimle uğraşıyor" dedi.



Bayram Tang