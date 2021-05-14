SON DAKİKA

RESTORANLARA KAFELERE VE LOKANTALARA MÜŞTERİ SAYISI, DIŞ MEKAN VE SAAT AYARI GELİYOR

Kafe ve restoranlar koronavirüs kısıtlamalarından en fazla etkilenen işletmeler olarak biliniyor. Milyonlarca kişinin geçimini sağladığı alan ile ilgili adım atılacak. Bu işletmeler ilk olarak saat 20.00'ye kadar hizmet verecek. Öncelikle dış mekanların açılması gündemde. Açık alanlarda sosyal mesafe şartlarına uyarak yüzde 50 müşteri kapasitesi ile açılma olacak.

Dış mekanı olmayan kıraathane, lokal vb. yerlere ise kapılarının önüne masa sandalye atmaları konusunda esneklik gösterilecek.

Haziran ayı içinde vaka sayısına göre saat sınırlaması 22.00'ye kadar çıkarılacak. Temmuz ayından itibaren yine vaka durumuna göre 23.45'e kadar kafeler hizmet verecek.