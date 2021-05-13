Bayram sonrası kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı normalleşme planı | Video
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Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki bayram sonrası kontrollü normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı normalleşme planı...