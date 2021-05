Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci SABAH’a konuştu: “İsrail’in bilgi dezenformasyonunu sonlandırdık”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci... 22 yaşında... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 200 takipçisi bulunuyor. Zeynep Hilal Demirci; İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, günlerdir Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla "Share the truth - Gerçeği paylaşın" başlığıyla bir video yayınlaması üzerine harekete geçti.

Demirci; Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösteren "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video hazırladı ve 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video!

Gazeteci, televizyoncu ve yazarların da desteğiyle Zeynep Hilal Demirci'nin videosu 2.1 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.1 milyonda kaldı.