Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci SABAH’a konuştu: “İsrail’in bilgi dezenformasyonunu sonlandırdık”

DEMİRCİ: "BİLGİ DEZENFORMASYONUNU SONLANDIRDIK"

SABAH'a konuşan Zeynep Hilal Demirci; "Sosyal medyanın gücü de işte tam bu noktada görülüyordu. 200 takipçili ve gerçekleri anlatan bir hesap, 2 milyon takipçili ve yalanlar sıralayan bir hesabın yaptığı manipülasyonu ve bilgi dezenformasyonunu sonlandırabiliyordu" dedi.

Demirci; "Dünya medyası Filistin'e sessiz kalırken ve tek taraflı bir habercilik gerçekleştirirken, sosyal medyada bir tweet ve binlerce insanın desteğiyle gerçekler gün yüzüne çıkıyor, sosyal abluka kurulabiliyordu" ifadelerini kullandı.