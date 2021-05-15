Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu: Keskin nişancılarımız etkisiz hale getirdi
Giriş Tarihi: 15.5.2021 15:01 Son Güncelleme: 15.5.2021 15:01

Son dakika... MSB duyurdu: Keskin nişancılarımız etkisiz hale getirdi

Son dakika... MSB duyurdu: Keskin nişancılarımız etkisiz hale getirdi

'ndan yapılan son dakika açıklamada; Irak kuzeyi, saldırıdeki bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonunda saldırı hazırlığındaki bir teröristin keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Son dakika... Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi." denildi.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA DEVAM EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... MSB duyurdu: Keskin nişancılarımız etkisiz hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA