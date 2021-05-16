SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU! NORMALLEŞME MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Bakanlığın açıkladığı kademeli normalleşme düzeninde 17 Mayıs itibarıyla 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan mesai düzenleri de şekillenmeye başladı. Buna göre Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kısmi ya da tam açılma kapsamında birçok sektörün mesai düzenlerini nasıl belirleyeceği ortaya çıkmış oldu.

Genelgeye göre: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasına karar verildi. Uzaktan ve dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,