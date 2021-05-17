SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayılırken, etkisini hala sürdürüyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de artışa geçen vaka ve vefat sayılarından sonra tam kapanma kararı alındı.
TAM KAPANMA SONUÇ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında kapanma sonunda hedeflerinin 5 bin olduğunu söylerken, vaka ve vefat sayıları kademeli olarak düşüşe geçti. 60 binlere kadar çıkan vaka sayısı 15 binin altına kadar geriledi ve aylar sonra en düşük seviyesini gördü.
Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
VERİLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu.
16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. Bugüne kadar 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi.
15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi.
TEST SAYISI 50 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.
13 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı. 13 Mayıs'ta vaka sayısı 11 bin 534 olurken, hasta sayısı bin 217, ağır hasta sayısı da 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Dün 238 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 44 bin 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 472 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 oldu. Öte yandan 13 Mayıs'a kadar 50 milyon 259 bin 943 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 olarak kayıtlara geçti.
12 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 12 Mayıs'ta 228 bin 192 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 66 gün sonra en düşük seviyeyi gördü ve 13 bin 29 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı bin 496, ağır hasta sayısı ise 2 bin 827 oldu. 232 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 821'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 35 bin 167 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e çıktı.
11 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 11 Mayıs'ta 226 bin 452 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 14 bin 497, hasta sayısı da bin 582 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti.
İYİLEŞEN SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI
278 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 589 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 22 bin 253 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124 oldu. Öte yandan 49 milyon 830 bin 456 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 oldu.
10 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Mayıs'ta 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 13 bin 604, hasta sayısı da bin 734 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.
282 KİŞİ VEFAT ETTİ
10 Mayıs'ta, 282 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 43 bin 311'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 26 bin 953 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871 oldu. Dün 49 milyon 604 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936 oldu.
9 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 9 Mayıs'ta 197 bin 468 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 55 gün sonra 16 binin altına indi ve 15 bin 191 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 2 bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 3 bin 81 oldu.
283 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 43 bin 29'a yükseldi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 694 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918 oldu. Türkiye'de 49 milyon 390 bin 141 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi.
8 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
8 Mayıs'ta 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4 MİLYON 691 BİN 224'E YÜKSELDİ
28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.
7 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 4.5 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 35 bin 529 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328 oldu. 7 Mayıs'a kadar 48 milyon 963 bin 800 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi