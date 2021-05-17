Video Haber Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video

Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video

Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video
17.05.2021 | 02:13

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Son dakika haberleri: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını son dönemlerde artışa geçmiş ve vaka sayıları rekor seviyelere çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını bildirirken, kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak düşüşe geçti ve aylar sonra en düşük seviyelerini gördü. Kapanmanın son gününde de düşüş yaşanması beklenirken, Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...

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