Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Filistin bayrağı açtı! Sinan Akçıl: Unutturmam!
Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserin bu seneki konuğu Sinan Akçıl oldu. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl konseri sırasında Gazze’ye destek mesajı da vermeyi ihmal etmedi. Festivalin 9’uncu gününde sahne alan sanatçı, “Tabii ki çok büyük bir zulüm var. Oraya sesimizi duyurmayı unutmamalıyız” dedi ve Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi. İşte Sinan Akçıl’ın dünyaya verdiği o mesaj!
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