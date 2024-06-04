MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu

MİT ve Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Malatya merkezli Amerika, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya ülkeleri olmak üzere 6 ülke ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elâzığ illerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.