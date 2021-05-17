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Giriş Tarihi: 17.5.2021 17:02 Son Güncelleme: 17.5.2021 17:15

Son dakika... Türkiye, dünyaya insanlık dersi veriyor: 'ın ölüme terk ettiği göçmenler böyle kurtarıldı

Son dakika... Türkiye, dünyaya insanlık dersi veriyor: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler böyle kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştı. , dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. 'ın geri ittiği 32 düzensiz göçmen Tük ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 16 Mayıs'ta İzmir Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dünyaya insanlık dersi. 32 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı | Video

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "16 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.46'da, İzmir ili Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakıldığı tespit edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılmıştır." denildi.

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Son dakika... Türkiye, dünyaya insanlık dersi veriyor: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler böyle kurtarıldı
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