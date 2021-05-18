İstanbul alarm veriyor! Büyük tehlikenin ilk sinyalleri

Geçtiğimiz hafta dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan bir bina saatler sonra çökmüş ve büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü. Deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirten İstanbul'dan korkutan bir haber daha geldi.
Bugün Fatih'te yer alan yarım asırlık bir bina ve Esenler'de bulunan 27 yıllık bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
YARIM ASIRLIK BİNA MÜHÜRLENDİ
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta yer alan ve 50 yıllık olduğu ileri sürülen Saray Apartmanı, kolonlarının çatlaması ve sıvalarının dökülmesi sebebiyle boşaltıldı. İddiaya göre bina sakinleri, apartmandan çatırtı sesleri gelmesine üzerine sokaklara döküldü. Büyük korku ve paniğe kapılan vatandaşlar durumu hemen polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çökme tehlikesi bulunan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler, binada bulunan bütün vatandaşları tahliye ettikten sonra giriş ve çıkışlara son vermek amacıyla apartman kapısını mühürledi. Yapı mühendislerinin detaylı incelemelerinin ardından apartmanın hafta içinde kontrollü şekilde yıkılması planlanıyor.
AKSİLİKLER PEŞİMİZİ BIRAKMADI
Çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan binanın sakinlerinden Saray Ertaş "Evde oturuyorduk, birden komşularımız kapımıza vurmaya başladı. Ev dökülüyor dediler. Çocuklarımı ve kuşumu aldıktan sonra kendimizi sokağa attık. Dün gece bir komşumuz kendi su vanasını açmak isterken yanlış vanayı açmıştı, daha sonra bizim üst katımızı su basmıştı. Geceden beri aksilikler peşimizi bırakmadı. Çocuklarımı komşularıma emanet ettim. Bize ne olacak bilmiyoruz, kimse bir şey söylemedi" diye konuştu.
KOLONLAR ÇATLADI
Korkutan bir diğer gelişme ise Esenler'de yaşandı. Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 26 yıllık 3 katlı bir binanın kolonları ile duvarlarında derin çatlaklar oluştu. İddiaya göre son 10 gündür binanın çeşitli yerlerinde çatlaklar oluşmaya başladı. Bunun üzerine bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine sığındı, bir kısmı ise çökme sinyalleri veren binada adeta ölüme meydan okumaya devam ediyor.
HER GECE KABUS GÖRÜYORUM
Çökme tehlikesi bulunan binanın giriş katında yaşayan Kubilay Akkuş "Bir hafta önce oturma odasının duvarında çatlak oluştu. Henüz üç gün öncede bir kolon adeta patladı. İki çocuğum ve bir eşimle bu evde yaşıyoruz. Yetkililere durumu bildirdik, binanın riskli olduğunu ve buradan taşınmamız gerektiğini söylediler. Ama gidecek yerimiz yok. Çocuklarım her gün ev arıyor ama bulamıyoruz. Her gece kabus görmeye başladım. Sokaktan araba geçse bina titriyor, her an üzerimize çökecek diye paniğe kapılıyoruz. Gidecek yerimiz yok, yetkililerden acilen yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.