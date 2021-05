İstanbul alarm veriyor! Büyük tehlikenin ilk sinyalleri

HER GECE KABUS GÖRÜYORUM

Çökme tehlikesi bulunan binanın giriş katında yaşayan Kubilay Akkuş "Bir hafta önce oturma odasının duvarında çatlak oluştu. Henüz üç gün öncede bir kolon adeta patladı. İki çocuğum ve bir eşimle bu evde yaşıyoruz. Yetkililere durumu bildirdik, binanın riskli olduğunu ve buradan taşınmamız gerektiğini söylediler. Ama gidecek yerimiz yok. Çocuklarım her gün ev arıyor ama bulamıyoruz. Her gece kabus görmeye başladım. Sokaktan araba geçse bina titriyor, her an üzerimize çökecek diye paniğe kapılıyoruz. Gidecek yerimiz yok, yetkililerden acilen yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.