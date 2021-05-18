Mustafa Destici'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: Bunlar Öcalan'ı Ankara'da baş köşeye oturturlar...

"BAŞ SORUMLU ABD YÖNETİMLERİDİR"

Filistin konusunda ise Destici, "Gazze'ye devam eden saldırılar sonucu buna ilave olarak 10 binden fazla Filistin vatandaşı yerlerinden oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen ne BM ne de diğer kuruluşlar ne de sözde haktan, barıştan, adaletten bahseden devletlerden güçlü bir tavır göremiyoruz. Saldırılar devam ederken uluslararası toplumun, kuruluşların ve bölge ülkelerinin birçoğunun tutumları, yeni dünya düzenine ve bu düzenin bizi nasıl bir geleceğe sürüklediğine dair önemli göstergeler olarak önümüzde duruyor. Bu ülkelerin en başta geleni ABD'dir. Taraflara ateşkes ve itidal çağrısı yapıyor. Açıklamanın bütünüyle bir aldatmaca ve bir algı yönetimi olduğunu biliyoruz. Ortada savaşan taraflar yoktur. Sivillere yönelik, saldırı, katliam ve soykırım vardır. Bunu da Biden başta olmak üzere, tüm ABD yönetimi çok net bir şekilde görüyor. Bu durumun baş sorumlusu, ABD'nin hem geçmiş yönetimleri hem de bugünkü yönetimidir. Aynı şekilde Avrupa ülkelerine baktığımızda, özellikle sicillerinde soykırım olan Avusturya Federal Başbakanlık Binasına İsrail bayrağı çekilmesi de tıpkı Yahudi soykırımı gibi bu ülkenin tarih boyunca hatırlanacak bir ayıbı olarak kayıtlara geçmiştir. Avusturya hükümeti, tarihteki soykırım ayıbını örtmek için yeni bir ayıba imza atmıştır" diye konuştu.