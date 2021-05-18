SON DAKİKA

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin gözü-kulağı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçlarda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Salgın sürecinde gelinen son nokta, vaka ve vefat sayısı, esnafa yönelik destek paketi gibi birçok önemli konunun ele alındığı Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"SALGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"
"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edemeyeceğimiz açıktır. Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur. Tam kapanma ile birlikte salgını yine büyük ölçüde kontrol altına aldık.
1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?
Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.
Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır.
Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
"TÜRKİYE BU SÜRECİ BEDEL ÖDEMEDEN GEÇİRDİ"
Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyorsunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Biz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.
Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.
İnsanımızın hem işini hem aşını korumanın mücadelesini verdik. Bu süreçte, tarım, sanayi ve ihracatta en küçük aksama olmasın diye çaba gösterdik. Kısıtlamadan etkilenen işletmelere destek adımlarının yanı sıra kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Turizm sektörünü ayakta tutmak için ayrıca çabalık, çalıştık. Her kesimden vatandaşımıza ödemeler yaptık.
Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bu süreçte dezonformasyon yaptılar. Bunlarda haya edep söz konusu değil. Ben rakam veriyorum. Esnafımıza verdiğimiz kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Pek çok sektöre destek olduk.
Bu desteklerin tutarı şimdiden 55 milyon lirayı buldu. Haziran ayı sonu itibariyle 67 milyon lirayı bulacaktır. Merkezi yönetim bütçesiyle bu tutra şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken haziran sonunda 181 milyar lirayı bulacaktır.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yapılandırmaları ile her kesimden insanı rahatlattık. Toplamda 661 milyar liralık kaynağı milletimizin
ESNAFA İKİ GRUP HALİNDE DESTEK OLUNACAK
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.
ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTLENECEK
Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.
Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.
Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.
Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.
ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN ALIM FİYATI
Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.
Sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımız ve kültürümüzün gereğidir.
"BİZİM MUHATTABIMIZ MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR"
Aziz milletim, görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş desteklerle esnafımızın ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır.
Bizim bu husustaki muhatabımız milletimizin kendisidir. İşimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksikliğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz.
Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.
"ARDI ARDINA YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA PLANLARINI BOZDUK"
Gezi olayları ile ülkemizin rotasını değiştirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ile yine bunu denediler. PKK ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'yi kana bulamaya çalıştılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla planlarını bozduk. Sürdürdüğümüz operaysonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz.
MİT'TEN PKK'YA AĞIR DARBE
MİT Başkanlığımızın uzun süredir yürütttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkye'ye yönelik pekçok kanlı eylemin faili olan bu terörist, suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimataını verenlerden biri de bu teröristtir. TSK ve MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen bu terörist, PKK ile YPG'nin ayrı olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.
"BİDEN KANLI ELLERİYLE TARİH YAZIYOR"
Bugün Biden'ın, İsrail'e silah onayı ile ilgili anlaşmasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanmayı konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de, orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyoruz, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.
İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha gösterdi. 5-6 yaşındaki çocukları öldürecek kadar katıil. Kadınları öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil. ABD'nin Kudüs kararı bu katil devletin kan dökme iştahını açmıştır. İsrial'in her Ramazan ayında tekrarlamaya alışkanlık haline getirmeye çalıştığı katliamları, bu Ramazan Bayramı'nı da hepimize zehir etti. Gazze'deki siviller bombalayan, devasa medya binasını bombalayanlar bu devlettir.
AVUSTURYA'YA SERT TEPKİ
Başbakanlık Ofisi'ne İsrail bayrağı çeken Avusturya'yı lanetliyorum. Başbakanlığa böyle terör bayrağı çekmek, terörle izdüşüm bir hayat yaşamak demektir.
Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ni İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer uluslararası kuruluşları İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum."
KONTROLLÜ NORMALLEŞME KURALLARI
HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.
YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
PAZAR YERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK
Son dakika genelgesine göre Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının sadece esnafa servis yapabileceği belirtildi.
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 ARASINDA AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi 07.00-20.00 arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, AVM'lerin hafta içi 10.00- 20.00 arasında açık, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
KAMUDA ESNEK MESAİYE DEVAM
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.