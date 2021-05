SON DAKİKA

Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.

"ARDI ARDINA YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA PLANLARINI BOZDUK"

Gezi olayları ile ülkemizin rotasını değiştirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ile yine bunu denediler. PKK ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'yi kana bulamaya çalıştılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla planlarını bozduk. Sürdürdüğümüz operaysonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz.