SON DAKİKA

"TÜRKİYE BU SÜRECİ BEDEL ÖDEMEDEN GEÇİRDİ"

Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyorsunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Biz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.

Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.

İnsanımızın hem işini hem aşını korumanın mücadelesini verdik. Bu süreçte, tarım, sanayi ve ihracatta en küçük aksama olmasın diye çaba gösterdik. Kısıtlamadan etkilenen işletmelere destek adımlarının yanı sıra kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Turizm sektörünü ayakta tutmak için ayrıca çabalık, çalıştık. Her kesimden vatandaşımıza ödemeler yaptık.