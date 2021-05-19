En anlamlı 19 Mayıs, Manastır Askeri İdadisi'nde

O MEKTUP MÜZEYE HEDİYE EDİLDİ

16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey, hediyenin öznesini oluşturuyor. Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakar çalışmaları sebebiyle Nutuk'ta adı geçen sivil isimlerden biri. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Manastırlı Hamdi Bey ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki mektubu Manastır Askeri İdadisi müzesine hediye etti.

İDADİ'NİN BAHÇESİNDE AÇIKLAMA

İdadinin bahçesinde bir açıklama yapan Yıldız, Atatürk'ün 16 Mayıs günü Galata Rıhtımı'ndan yola çıktığını, Bandırma Vapuruyla Anadolu'ya gittiğini, Beyoğlu Belediyesi olarak Galata Rıhtımı'na ve 16 Mayıs'a özel önem verdiklerini belirtti: "Atatürk, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrıldıktan sekiz yıl sonra, 1927'de İstanbul'a geri döndü. Karaya ayak basarken gazetecilerin 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuyla karşılaştı. Verdiği cevap bizim bugün Manastır'a gelmemizin de sebebi. Atatürk 'Hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum' demişti. Biz de bugün Manastır'da, Atatürk'ün çocukluk ve gençlik hatıralarını toparlamaya çalışıyoruz."