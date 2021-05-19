En anlamlı 19 Mayıs, Manastır Askeri İdadisi'nde

Beyoğlu Belediyesi, bu yılki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir programla Makedonya'da, Manastır Askeri İdadisi'nde kutladı. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı kutlamalara Türkiye'den gazeteciler ve akademisyenler de katıldı. Yıldız, Atatürk'ün ilk askeri eğitimini aldığı Manastır İdadisindeki müzeye özel bir mektup da hediye etti.
ANLAMLI PROJEYE İMZA ATILDI
Salgın koşulları sebebiyle kalabalık etkinliklerin yapılamadığı 19 Mayıs'ta Beyoğlu Belediyesi anlamlı bir projeye imza attı. Başkan Haydar Ali Yıldız, Manastır Askeri İdadisinde düzenlediği özel anma programında misafirleri ağırladı. Atatürk'ün öğrencilik ve gençlik hatıralarının paylaşıldığı gecede, Yıldız özel bir mektubu müzede sergilenen eserler arasına koydu.
O MEKTUP MÜZEYE HEDİYE EDİLDİ
16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey, hediyenin öznesini oluşturuyor. Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakar çalışmaları sebebiyle Nutuk'ta adı geçen sivil isimlerden biri. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Manastırlı Hamdi Bey ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki mektubu Manastır Askeri İdadisi müzesine hediye etti.
İDADİ'NİN BAHÇESİNDE AÇIKLAMA
İdadinin bahçesinde bir açıklama yapan Yıldız, Atatürk'ün 16 Mayıs günü Galata Rıhtımı'ndan yola çıktığını, Bandırma Vapuruyla Anadolu'ya gittiğini, Beyoğlu Belediyesi olarak Galata Rıhtımı'na ve 16 Mayıs'a özel önem verdiklerini belirtti: "Atatürk, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrıldıktan sekiz yıl sonra, 1927'de İstanbul'a geri döndü. Karaya ayak basarken gazetecilerin 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuyla karşılaştı. Verdiği cevap bizim bugün Manastır'a gelmemizin de sebebi. Atatürk 'Hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum' demişti. Biz de bugün Manastır'da, Atatürk'ün çocukluk ve gençlik hatıralarını toparlamaya çalışıyoruz."
ÇOCUKLARA ÖNEMLİ SÜRPRİZ
Başkan Yıldız'ın Üsküp ziyaretinde kendisini büyük sevinçle karşılayan çocuklara sürpriz bir hediyesi vardı. Beyoğlu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenlediği etkinlikte dünyanın dört bir yanından gönderilen çocuk fotoğraflarını Galata Kulesine yansıtmıştı. Kuleye yansıtılan fotoğraflardan bazıları da Üsküplü çocukların fotoğraflarıydı. Başkan Yıldız Üsküplü çocukların Galata Kulesine yansıtılan fotoğraflarını çerçeveleterek Üsküp ziyaretinde kendilerine hediye etti. Sürpriz hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar bu özel hediye için Başkan Yıldız'a teşekkür ettiler.