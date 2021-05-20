SON DAKİKA: Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu!

Sanık Umut Karagöz'ün mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı, suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Karagöz ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları ortaya çıkarken mağdur kadın Z.Y.'nin sanık Karagöz'ün ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Karagöz'ün genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı açıklanmıştı. Sonrasında genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği, sanık Karagöz'ün ise öfkeyle mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve Z.Y.'i dövüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak cinsel ilişkiye zorladığı belirtilmişti.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Karagöz'ün 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4. celsesi bugün görüldü. Tutuklu sanık Karagöz, İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

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YAPTIKLARINI YALANLADI

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Karagöz., müşteki beyanlarının çelişkili olduğunu söyleyerek 'Müştekiyle biz tesadüfen karşılaştık. 2 kişilik koltukta oturmadık. Ben kimsenin kafasına vurmadım. Böyle bir şey olsaydı kamerada görünürdü.' şeklinde konuştu.

İFTİRA ATILDIĞINI SÖYLEYEREK BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Karagöz savunmasının devamında tüm bunların kendisine iftira atıldığını gösterdiğini söyleyerek beraatini ve tahliyesini talep ettiğini belirtti. Sanık avukatı ise müştekinin kötü niyetli ve yalancı olduğunu söyleyerek olaya ilişkin somut bir delil olmadığını belirtti.

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15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Karagöz'ün 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek toplamda 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

MAHKEME CEZA İNDİRİMİ YAPMADI

Mahkeme sanık Karagöz'ün olaydan sonra be dava sürecindeki hal ve hareketleri olumlu olmadığından dolayı cezada indirim uygulamadı.