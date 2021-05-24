Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar...

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.