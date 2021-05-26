Meral Akşener'in parlamenter sistem çıkışına MHP'den sert tepki: Güçlendirilmiş değil uydurulmuş...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef almasına tepki gösterdi. Akçay, İYİ Parti'nin Güçlendirilmiş Parlamanter Sistem önerisini ise, "Altını dolduramıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamanter Sistem değil, uydurulmuş parlamanter sistemdir." sözleri ile eleştirdi. Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Netanyahu' benzetmesi yaptıktan hemen sonra Rize'ye gitmesine de sert çıkan Akçay, "Düşman safında yer aldı, hemen Rize'ye gitmesi de provokasyondur. Milletimizin bu duruma göz yumması söz konusu değildir." diye konuştu.

"GERİCİLİK YAPIYORLAR, GERİYE DÖNÜŞ YOK"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini değerlendirdi. Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletin tercihi olduğunu belirterek 'Geriye dönüş yok' dedi.

Akçay şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3'üncü yılına yaklaştı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemiz 9 Temmuz 2018'den itibaren artık çok daha güçlüdür. Gericilik yapıyorlar. Ama bilsinler ki, geriye dönüş yok. İstedikleri kadar yaygara koparsınlar. Yürütmeyi halkımız sandıkta seçiyor. Meclis ayrı, Cumhurbaşkanlığı ayrı oylanıyor. Kuvvetler ayrılığı milletimizin oyları ile daha belirgin hale geldi.

"UYDURULMUŞ PARLAMANTER SİSTEM..."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Güçlendirilmiş Parlamanter Sistem' önerisinin altının boş olduğunu ifade eden Akçay, "Uyduruk gerekçelerle, Güçlendirilmiş Parlamanter Sistem diyorlar. Bunların önerisi, güçlendirilmiş Parlamanter Sistem değil, uydurulmuş parlamenter sistemdir." dedi.

"LAF KITLIĞINDA ASMA BUDUYOR"

Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamentonun daha güçlü hale geldiğini vurguladı, "Millet iradesi Meclis'te tecelli etmiştir. Bu sistemle her 100 oyun 95'i Meclis'te temsil ediliyor. Millet İttifakı, laf kıtlığında asma buduyor. HDP ile yaptıkları gizli anayasa görüşmelerini kamufle etmek istiyorlar. Ama kamufle edemeyecekler" diye konuştu.

"YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI PEŞİNEN REDDEDİYORLAR"

Millet İttifakı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına olumsuz yanıt verdiğini hatırlatan Akçay şöyle konuştu:

Yeni anayasa için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli çağrı yaptılar. 7 Mayıs'ta anayasa çalışmamızı madde madde sunduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu çalışmayı takdim ettik. Çalışmalara katılmak yerine peşinen reddediyorlar. Onlar gizli anayasa görüşmelerini hayata geçirmek hedefindeler.

"MİLLETİN GÖZ YUMMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Akçay, "Daha önce de söyledim. Bu açıklama çok çirkindir. Bu açıklamayla düşman safında yer almıştır. Açıklamayı düzeltmeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitmesi tamamen provokasyondur. Milletimizin bu söyleme göz yumması söz konusu değildir." diye konuştu.

"İL BAŞKANLARININ VATANDAŞA SALDIRMASININ İZAHINI YAPSIN"

Meral Akşener, kendisine tepki gösteren Rizelileri para almak ve kasıtlı provokasyon yapmakla suçlamıştı. Akçay, Akşener'e, "İl başkanları vatandaşlara saldırdı, darp etti. Akşener önce bunun izahını yapsın" dedi.

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