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Giriş Tarihi: 26.5.2021 15:14 Son Güncelleme: 26.5.2021 15:53

: 'de Başkan Erdoğan’ı hedef alan billboardlar hakkında fezleke düzenlendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: ABD'de Başkan Erdoğan’ı hedef alan billboardlar hakkında fezleke düzenlendi

bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'de Başkan 'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ üyesi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ üyesi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

Times Meydanı'nda FETÖ'cüler tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen 'Stop Erdoğan' başlıklı reklam, ABD'deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.

TÜRK VATANDAŞLAR 15 TEMMUZ'U HATIRLATMIŞTI

Billboard skandalı sonrası Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

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Son dakika: ABD'de Başkan Erdoğan’ı hedef alan billboardlar hakkında fezleke düzenlendi
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