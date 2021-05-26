Son dakika: ABD'de Başkan Erdoğan’ı hedef alan billboardlar hakkında fezleke düzenlendi

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ üyesi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.
TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI
Times Meydanı'nda FETÖ'cüler tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen 'Stop Erdoğan' başlıklı reklam, ABD'deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.
TÜRK VATANDAŞLAR 15 TEMMUZ'U HATIRLATMIŞTI
Billboard skandalı sonrası Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.