Son dakika... Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen ismin yakınlarından gazetecilere tehdit!

27 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan Tayfun Aktaş, 9 Mart 2019'da tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

1 Aralık 2020'de davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Aktaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de Tayfun Aktaş'ın, Zekeriya Öz'ün kasası konumunda olduğu belirtilerek, aynı şekilde hapisle cezalandırılması istenmişti.

TEHDİT TİMİ

Davanın 16 Kasım 2018'de yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen işadamı Ali Ağaoğlu, şirketinden ücretsiz Dubai tatili yapan Öz'e para ödemiş gibi makbuz vermesi için tehdit edildiğini anlatmıştı.

Ağaoğlu, "Önce benim bölge temsilcim Halil İbrahim Demirhan, Aytaç Ocaklı ile gelmişti. Tayfun bey sonradan gelmiştir. Çok ahlaksızca bir teklifti. Zekeriya Öz'den elden para almış gibi makbuz istediler. Ben bölge müdürüme sordum ama Öz'ün tatil ücretini ödemediğini, şirketimizin reklam ve promosyon kapsamında karşıladığını söyledi. Ben de bu durumda makbuz veremeyeceğimizi söyledim" demişti.

Ağaoğlu, kovduğu FETÖ'cülerin giderken, "Ananızı belleriz. Sizi yaşatmayız" dediklerini, küfür edenin Aytaç Ocaklı olduğunu, Tayfun Aktaş'ın ise "Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, ticari olarak da her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiğini anlatmıştı.

Tehdit timinin Ağaoğlu'na yaptığı baskın şirketin güvenlik kameralarından da tespit edilmişti.