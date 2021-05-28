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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:51

'nin Yasası taslağı hazır! Seçim barajı yüzde 5'e düşürelecek

Eda IŞIK Eda IŞIK
AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır! Seçim barajı yüzde 5'e düşürelecek

Başkan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında uzun bir süredir üzerinde çalışılan Kanunu ve ile ilgili çalışma masaya yatırıldı. AK Parti'nin Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı taslağa ilişkin bir sunum yaptı. Taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor.

Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor. Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.

YÜZDE 3 OY ALAN PARTİLERE HAZİNE YARDIMI

AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

TASLAK MHP İLE PAYLAŞILACAK

AK Parti taslağı Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile paylaşacak. Her iki partinin yapacağı ortak değerlendirmenin ardından taslak yasa teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulacak. Düzenlemenin önümüzdeki iki ay içerisinde Meclis'e gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

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AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır! Seçim barajı yüzde 5'e düşürelecek
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