AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır! Seçim barajı yüzde 5'e düşürelecek

Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor. Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.

YÜZDE 3 OY ALAN PARTİLERE HAZİNE YARDIMI

AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

TASLAK MHP İLE PAYLAŞILACAK

AK Parti taslağı Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile paylaşacak. Her iki partinin yapacağı ortak değerlendirmenin ardından taslak yasa teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulacak. Düzenlemenin önümüzdeki iki ay içerisinde Meclis'e gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.