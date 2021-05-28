Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programla icazet aldı.

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ

Taksim Camii açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geçti. Buradaki hafızlık icazet töreninde Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu.

136 HAFIZ, AYASOFYA CAMİİ'NDE İCAZET ALDI



Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda icazet aldı



Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'nin uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda icazet aldı.



Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen programa, hafız öğrencilerin velileri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okudu.



İcazet merasiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.



Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.