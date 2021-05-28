Video Haber Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı | Video

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı | Video

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı | Video
28.05.2021 | 22:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende Kuran-ı Kerim okudu.

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