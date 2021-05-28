Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.
Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021
Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara... @aysebegumonbasi pic.twitter.com/tse1DvSckA
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" ifadesine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonuna tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor | Video
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da milli sporcu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Tebrikler Ayşe Begüm... Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımında Ayşe Begüm Onbaşı'nın Türk bayrağıyla fotoğrafı da yer aldı.
"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDUK"
Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
"EMEK VEREN AİLENE, HOCALARINA TEŞEKKÜRLER"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Ayşe Begüm Onbaşı'nı tebrik etti. Bakan Selçuk, "Tebrikler Ayşe Begüm. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten tebrik ediyorum. Emek veren ailene, hocalarına teşekkürler. Başarıların daim olsun..." dedi.
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı al bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Teşekkürler Ayşe Begüm 🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 28, 2021
ALTUN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti. Altun, "Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı al bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Teşekkürler Ayşe Begüm" dedi.