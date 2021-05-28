Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonuna tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor

Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" ifadesine yer verdi.