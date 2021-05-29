Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonuna tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor | Video
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti. Sosyal medya hesabından da payaşımda bulunan Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım" dedi.