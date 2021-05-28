Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, İBB'deki vurgunu gözler önüne serdi. Kolpa grubu, Elif Buse Doğan, Orhan Ölmez ve Erdal Güney gibi sanatçılar üzerinden 2020'de 59 konser organizasyonu gerçekleştiren İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı. Kültür A.Ş., "Konser/ dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura keserken, konser veren sanatçıların kaşe bedelinin 3 milyon 136 bin TL olduğu öğrenildi. Kültür A.Ş.'nin toplam 6 hayali konsere kestiği fatura bedelinin ise 1 milyon 315 bin 562 TL olduğu bildirildi.