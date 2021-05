CHP’li vatandaşlardan Bakan Kurum’a övgü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan apartmanların yerine yapılan binaları incelemek üzere İzmir'e geldi. Bakan Kurum, Bayraklı ilçesindeki Adalet, Salhane ve Mansuroğlu mahalleleri olmak üzere 3 bölgede 910 adet konut ve 132 dükkanın yapıldığı şantiyeyi ziyaret etti.

CHP'li olduğunu söyleyen Hayrullah Timur isimli esnaf, "Sizin başarılarınızı görüyoruz. Başımıza bir felaket geldi. Çok kaliteli malzemeler kullanılıyor. İşçiler çok güzel çalışıyor. Her yer aynı şekilde hızlı çalışıyor. Ben AKP'li değilim CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Hayrullah Timur'un Siverekli olduğunu öğrenince "Siverekli nasıl CHP'li olur. İzmir'e gelince mi değişiyorsunuz?" diyerek sarıldı. İki çocuğu olduğunu ve yaklaşık 25 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Emrullah Timur ise depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan evinin yerine yapılan evi, güzel olsa da küçük bulduğunu dile getirerek, "İki çocuğum var nasıl sığacağız?" sorusunu yöneltti.

Bakan Kurum ise, "Orası 95 metre kare. 95 metrekare bizim daire brütü. Piyasada satılan brüte baktığında o 125 metrekare. Oldukça geniş bir 2 artı 1. Depremin üzerinden 7-8 ay geçti. Ağustos'ta inşallah Adalet Sitesi, Cumhuriyet Sitesi, Barış Sitesi'ni teslim edeceğiz. Aldığınızda otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle, bina kalitesiyle o bölgenin en iyi binaları olacak" yanıtını verdi.





SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUYORSUNUZ



Depremde evi yıkılan iki çocuk annesi bir kadın ise, "Benim evim yıkıldı. İnşaat şu anda yapılıyor. O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Politika yapmıyorum. Önceden CHP'liydim. Size çok teşekkür ediyorum. Benim başımdan geçenleri söylüyorum. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyorum" dedi. Bakan Kurum kadın ile olan diyaloğunu 'İzmirli kardeşlerimize söz verdik' başlığıyla Twitter adresinden paylaştı. 3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alanı belirlediklerini söyleyen Bakan Kurum, "Toplam 3.516 rezerv konut inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibari ile burada teslimlere başlayacağız ve önümüzdeki yıl haziran ayında bu alan, İzmir'de bir cazibe merkezi olacak. Yeni bir uydu kentin inşasını başlatmış olduk" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ŞAHİT OLDUK'



Bakan Kurum, depremin ardından bir taraftan enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çabasını sürdürürken diğer taraftan da mağduriyetleri giderme hedefiyle yeni yapılacak konutlar için projeleri çizip, yapım sürecini başlatmaya gayret gösterdiklerini vurguladı. Bakan Kurum, "Gece gündüz İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, Jandarma'mız, gönüllü kuruluşlarımız bir seferberlik ruhuyla İzmirli kardeşlerimizin yanında olduk. Tüm STK'lar İzmirli depremzedelerimiz için, enkaz altından olanı bir an önce çıkarmak, yaralı varsa bir an önce ulaşmak için seferber olduk. TOKİ, şehrin merkezinde 7 deprem dönüşüm bölgesinde, diğer taraftan da Tarım Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz rezerv alanımızda çalışmaları eş zamanlı başlattık. Hızlı aksiyon almak istiyorduk. Depremzede kardeşlerimizi bir an önce sağlam güvenli konutlarına yerleştirmek için çok hızlı şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Depremzede vatandaşlarımızla karşılaştık, konutların yapıldığı, yükseldiği süreçle ilgili mutluluklarına şahit olduk" açıklamasında bulundu.

'KONUTLARIN İNŞASI HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

"22 Şubat'ta İzmir'imiz için tarihi bir güne şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşümünü, toplamda 5 bin konutluk projemizi başlattık" ifadesini kullanan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, depremzede kardeşlerimize ağustos ayı itibariyle konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslim edeceğimizin sözünü verdiler. Gelinen aşamada konutlarımızı gezdik. Depremi en çok hissettiğimiz Bayraklı ilçemizde, özellikle Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu mahallelerimizde yıkılan veya ağır hasar gören binaların olduğu bölgelerde, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare olan alanda çok örnek bir dönüşüm yapıyoruz. Konutların inşası hızlı bir şekilde devam ediyor."

'TÜM MALZEMELER KALİTELİ KULLANILIYOR'

Devam eden projeler hakkında detayları aktaran Bakan Kurum, "Salhane Mahallesi 1'inci bölgedeki 228 konut ve 15 dükkânımızın inşaatları devam ediyor. Kaba inşaatları devam eden konut ve dükkânlarımızı eylül ayında bitirip teslim edeceğiz. Manavkuyu Mahallesi 2'nci bölgedeki 140 konut ve 24 dükkânın kaba ve ince inşaat işleri devam ediyor. Eylül ayında bitirip teslim edeceğiz. Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3'üncü bölgedeki 910 konut ve 132 dükkânın hafriyat ve fore kazık çalışması ile beton imalatları devam ediyor. 2022 yılının şubat ayında burayı da bitireceğiz. Mansuroğlu ve Manavkuyu mahalleleri 4, 5, 6 ve 7'nci bölgelerde 166 konut ve 37 dükkânın inşaatları da devam ediyor. Bu projelerimizi de eylül ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Dairelerimizi gezdik en küçük dairemiz bile brüt 120 metrekareye ulaşan oldukça kullanışlı, birinci sınıf malzemelerden. Bugün İzmir'de en kalite konutta ne kullanılıyorsa depremzede vatandaşlarımız için kullanılan aynı kalite, aynı işçilikle yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 3 BİN 516 REZERV KONUT İNŞA EDİYORUZ'

3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğünde rezerv alan belirlediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Toplam 3 bin 516 rezerv konut inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibari ile burada teslimlere başlayacağız. Yeni bir uydu kentin inşasını başlatmış olduk. Alanın yaklaşık yüzde 60'ını donatıya ayıyoruz. Donatı alanlarına, toplamda 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak." Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sahada 321 millet bahçesi inşasını yürüttüğünü söyleyen Bakan Kurum, "57 tanesini bitirdik. İnşallah 5 Haziran'da millet bahçelerinin de açılışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Sadece millet bahçeleri değil çevreyle ilgili birçok projeye değinmiş olacağız. İzmir'imizde de millet bahçesi ihtiyaçları söz konusu. Bayraklı ilçemize, 360 bin metrekare konutlarımızla eş zamanlı bitecek bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Sadece deprem konutları değil bir yaşam alanı olacak. Tüm İzmirimiz burada vakit geçirecekler. Yatırım değerine baktığınızda 7 bölgedeki dönüşüm sürecimiz 543 milyon lira. Buradaki 3 bin 500 konutumuz, millet bahçemizi de eklediğimiz zaman 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.





2.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPTIK

İzmir'de ve Elazığ'daki yaşanan depremlerin, Kartal'da yaşananların, Kâğıthane ve Çankaya'da çöken istinat duvarının kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'de dönüşüm projelerimiz var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın 2013 yılında başlattığı seferberlik kapsamında 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 1 milyon 100 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımız başlattık. Toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olduk. Hedefimiz her yıl 300 bin, 5 yıllık süreçte de 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır" dedi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZİ VERECEĞİMİZİ İLETTİK'

Dönüşümün bir an önce tamamlanması için çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Sadece İzmir'de depremzede kardeşlerimize 10 milyon lira kira, taşınma yardımı yaptık. Güzel İzmir'imiz, çok daha yeşil olan, bisiklet yolları olan bir şehri hak ediyor. Belediye başkanlarımıza da talimatımız şudur; gerek ağır hasarlı, orta ve az hasarlı binalar için, biz bakanlık olarak, belediyemiz de işin bir ucundan tutacak. Vatandaşımız da dönüşme razı. Bakanlık olarak her türlü desteğimizi vereceğimizi ilettik. Her türlü talebi karşılamaya gayret ediyoruz. Amacımız 50 yıllık, 100 yıllık planlamasını yapmak" diye konuştu.