İşte kritik tespit ve açıklamalardan öne çıkanlar;

AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç:

BU DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANIDIR

Birbirine destek veren, birbirine hizmet eden gizli eller tarafından kararlaştırılan operasyonlar, sohbetler, duyumlar her yerden gelmeye başladı. Amaç devlete sahip çıkmak olsa bu kadar birbirine benzemeyen kesimlerin bir araya gelmesi mümkün olmaz. Demek ki burada başka bir şey var. Burada amaç devleti ele geçirmedir. Bizim Cumhur İttifakı olarak bu birleşimin aslı ülkenin kazanımları esası üzerinedir. Ancak hem yurt içi hem yurt dışından benzemezler tarafından ortaklaşa yürütülen bu kampanya FETÖ'cü tiplerin de söyledikleri gibi açıkça ortada. Şimdi plan programları bu. Bir İslam coğrafyası liderliğini kazanmış Türkiye'den korkuyorlar. Bunlar seçimleri de sınıf başkanlığı seçimi gibi zannediyorlar. Bir seçimi başka bir referandumla halka soralım gibi komik çağrılar bile yapıyorlar.