Erken seçim mi, siyasi operasyon mu? Muhalefetin erken seçim söylemi ne anlam taşıyor? | Video
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AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, muhalefetin erken seçim manipülasyonuna ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.