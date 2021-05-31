HDP'li Sancar'dan Millet İttifakı'na yeşil ışık: İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır

"İTTİFAKI BOZACAK KİM OLURSA BÜYÜK VEBALİN ALTINDA KALACAKTIR"

Sancar açıklamalarının devamında, "Eğer seçim kazanılırsa nasıl bir geçiş süreci, sonrasında da nasıl demokrasi kurulacak? Ortak aday bulunur. Biz katılımcı yöntemi öneriyoruz. Genel başkanların aday pazarlığı yetmez. Birçok örgüt var. Bunlara da soralım diyorum. Bizim ittifak konseptimiz budur. Bunu bozacak kim olursa olsun büyük vebalin, sorumluluğun altında kalacaktır" dedi.