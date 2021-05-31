HDP'li Sancar'dan Millet İttifakı'na yeşil ışık: İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, YouTube üzerinden yayın yapan bir kanalın konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan SAncar, 2023 yılında yapılacak seçimlere de değindi. Muhalefetin adayının önemli olacağına dikkat çeken Sancar, Millet İttifakı'na göz kırptı ve HDP'nin bir kez daha muhalefetin içinde yer alacağına dair sinyal verdi.
"MECLİS SEÇİMLERİ İÇİN İTTİFAKA İHTİYACIMIZ YOK"
"En geniş demokrasi ittifakını kurma" hedefinde olduklarını aktaran Sancar, "Bizim Meclis seçimleri için ittifaka ihtiyacımız yok. Ülkenin demokrasi ihtiyaçlarının gerektirdiği sorunlardan da kaçmadık. 2019 seçimleri bunun en büyük göstergesidir" dedi.
"İSİMLERİ DEĞİL İLKELERİ TARTIŞMALIYIZ"
2023 seçimlerine ilişkin konuşan HDP'li Sancar, muhalfetin ortak aday çıkarmasının iyi bir seçenek olacağını belirtti ve "Ortak aday derken de isimleri değil ilkeleri tartışmalıyız. Biz hangi temelde bir araya geleceğiz? Bu sistemin restore edilmesi anlamına gelecek bir birlikteliğe yönelecek sisteme yönelirlerse buradan çözüm çıkmaz" ifadelerini kullandı.
"İTTİFAKI BOZACAK KİM OLURSA BÜYÜK VEBALİN ALTINDA KALACAKTIR"
Sancar açıklamalarının devamında, "Eğer seçim kazanılırsa nasıl bir geçiş süreci, sonrasında da nasıl demokrasi kurulacak? Ortak aday bulunur. Biz katılımcı yöntemi öneriyoruz. Genel başkanların aday pazarlığı yetmez. Birçok örgüt var. Bunlara da soralım diyorum. Bizim ittifak konseptimiz budur. Bunu bozacak kim olursa olsun büyük vebalin, sorumluluğun altında kalacaktır" dedi.