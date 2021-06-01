Meteoroloji’den 22 il için son dakika sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu birçok kent için sağanak uyarısı yapılırken, 19 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı verildi. İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, gece ve yarın (Çarşamba) Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:
Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Siirt, Şırnak.
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şunlar:
Ağrı, Van, Hakkari.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Mersin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Çarşamba) bölgenin doğu kıyılarında batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, yarın (Çarşamba) Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Erzincan ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve batı yönlerden Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-70) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık