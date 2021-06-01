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Giriş Tarihi: 1.6.2021 21:11 Son Güncelleme: 1.6.2021 21:31

’den 22 il için ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor…

Meteoroloji’den 22 il için son dakika sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor…

haberleri: Genel Müdürlüğü; 2-6 Haziran tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre; , Kocaeli, Yalova ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu birçok kent için uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji'den; 19 il için , 3 il için turuncu kodlu uyarı verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu birçok kent için sağanak uyarısı yapılırken, 19 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı verildi. İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, gece ve yarın (Çarşamba) Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Siirt, Şırnak.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şunlar:

Ağrı, Van, Hakkari.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

A.KARAHİSAR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 10°C, 26°C

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Mersin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Çarşamba) bölgenin doğu kıyılarında batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 10°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, yarın (Çarşamba) Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 10°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 13°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Erzincan ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve batı yönlerden Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-70) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den 22 il için son dakika sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor…
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