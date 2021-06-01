Meteoroloji’den 22 il için son dakika sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor…

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Mersin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı